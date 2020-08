et is alweer bijna acht maanden geleden dat we voor het eerst hoorden over ‘het nieuwe coronavirus’ dat intussen abusievelijk corona is gaan heten. Het bier van die naam is nog altijd in de ramsj. Schijfje limoen in de hals. Heerlijk.

Op een van mijn schaarse uitjes hoorde ik iemand zeggen: ‘Corona, dénk jij daar nog steeds aan? Dat is toch al lang over.’

