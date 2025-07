ag een burgemeester ook demonstreren? Natuurlijk wel, want dat is een grondrecht dat voor iedereen in Nederland geldt. Of het ook wenselijk is voor een individuele ambtsdrager is vers twee. Met het in de vrieskast verblijvende zogenaamde kroonjuweel van D66 (de gekozen burgemeester) wordt de burgemeester in dit land, na de nodige inspraak dat wel, van staatswege benoemd. Weliswaar zijn burgemeesters doorgaans lid van een politieke partij (dat speelt zelfs een rol bij die benoemingen) maar ze worden, eenmaal in functie, geacht daar boven te staan. Met andere woorden, je merkt er niks van in de praktijk van alledag. In dit licht vind ik de reis van burgemeester Halsema van Amsterdam naar de LHBTI-demonstratie in Boedapest merkwaardig.

Meer op Manieren – Voorpagina hhBest