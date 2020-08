‘We controleren zeer regelmatig in de Bestse horeca,’ schrijft de gemeente Best. ‘Heel vaak gaat het goed, maar te vaak zien we dat bezoekers er zich te gemakkelijk vanaf maken. En hoe verleidelijk het ook is om even naar een ander tafeltje te lopen of naast een kennis aan de bar te staan; doe het niet! De komende tijd blijft het niet meer bij alleen waarschuwen. Houdt u zich aan de afspraken? Dan hoeft dat voor niemand een probleem te zijn. Houdt u zich als horeca-uitbater niet aan de maatregelen, dan treden we strenger op. Bent u bezoeker? Realiseer u dat ook u het risico loopt op een boete! Deze kan oplopen tot € 390,-. Samen kunnen we ervoor zorgen dat het leuk blijft en dat de horeca open kan blijven.’

Voorpagina hhBest