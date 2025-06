Still uit een YouTube-filmpje over de brand op Chios.

Zestien dorpen op het Griekse eiland Chios moesten het afgelopen weekeinde worden geëvacueerd wegens een bosbrand. Honderd brandweerlieden, helikopters en blusvliegtuigen vechten daar tegen het door een felle wind aangewakkerde vuur. Ver van ons bed? Wat zijn eigenlijk de risico’s in ons land? Er zijn op social media uiteraard lieden die vinden dat je je dat niet eens mag afvragen. Zo werd de NOS gisteren onder eens eerste bericht over de Griekse ramp beschuldigd van ‘klimaatpaniek’. Toevallig besteedde het radioprogramma Argos van Human/VPRO afgelopen zaterdag uitgebreid aandacht aan de risico’s van natuurbranden in ons land. Daaruit bleek dat er wel degelijk reden tot zorg is.

Bij een brand in het natuurgebied De Meinweg bij Roermond in 2020, waarbij droogte en wind een rol speelden, is wel degelijk een dorp geëvacueerd, zo bleek uit het Argos-programma, dat onder meer concludeerde dat Nederland niet goed is voorbereid op dit soort calamiteiten. Het is een mondiaal verschijnsel. In Californië verbrandden in februari 15.000 huizen. Nederland beleefde in maart de droogste maand ooit. Eén vonk of ’n hete auto-uitlaat en het gaat mis.

Natuurbranden zijn heel iets anders dan waarin onze brandweerkorpsen geroutineerd zijn. Als er 200.000 ha in brand staat is dat met water niet te bestrijden. Cathelijne Stoof, hoofddocent aan de Wageningse universiteit, zei op de radio: ‘Het is niet de vraag of het gebeurt, maar wanneer.’

Ina Adema, commissaris van de koning in Brabant, memoreerde: ‘De Peel heeft twee weken gebrand; brandweermensen moesten vluchten.’ Adema maakt zich onder meer zorgen over bedrijven en zorginstellingen die in natuurgebieden zijn gevestigd. Ook recreanten lopen gevaar. De Brabantse commissaris vindt niet dat De Efteling moet verhuizen, ‘maar de mensen moeten daar wel snel weg kunnen’.