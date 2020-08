ilma de Rek deed in de Volkskrant van heden weer eens een duit in het zakje. Ze had het over CO 2 uitstotende airco’s, en dan kun je dat stukje van haar dus snel richting het ronde archief sturen. De moderne inverter-airco stoot vooral bij een hittegolf de warmte uit een woonvertrek uit, zodat het daar koeler wordt, en in de winter haalt het warmte uit de buitenlucht om die binnen te gebruiken als vervanging van de CO 2 -uitstotende centrale verwarming, mag ik het zo samenvatten?

