De gemeenteraden van Best en Oirschot hebben zich akkoord verklaard met een fusie van beide gemeenten per 1 januari 2028. In Best stemde alleen de fractie van Best Open (3 zetels – 15%) tegen. Details over Oirschot konden door ons niet worden achterhaald vanwege een storing in de online-weergave van de raadsvergadering. Het Eindhovens Dagblad meldt het akkoord van die raad in een (vanwege het late tijdstip kort) bericht. Wellicht is het in dit verband van belang eraan te herinneren dat het initiatief van Oirschot is uitgegaan.

In Best is een motie van het CDA met algemene stemmen aanvaard, die de inspraak tijdens het vervolgtraject nader regelt. In Oirschot was dat laatste vervat in het voorstel van het college van B en W.

Er zal in dat vervolg ook nog gediscussieerd worden over de naam van de nieuwe gemeente, die waarschijnlijk een neutraal karakter zal krijgen.

De bevolking van Best en Oirschot wacht twee raadsverkiezingen. In maart 2026 en eind 2027, voorafgaand aan de ingang van de samenvoeging.