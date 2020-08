Op woensdag 18 augustus komen twee technici van Mad Science naar CultuurSpoor Best om kinderen spelenderwijs kennis te laten maken met het programmeren en coderen van computers. Daarvoor brengen zij de minirobots Ozobot en

<- Dash&Dot mee. Kinderen van groep 3 tot en met groep 8 zijn welkom om met Ozobot en Dash&Dot aan de slag te gaan. Ze leren dan, die dingen programmeren en besturen.

De twee medewerkers van Mad Science zijn tussen 15.00 en 16.00 uur in de ontvangstruimte Bieb 2. De bijeenkomst is gratis. Wel vooraf aanmelden via de website: www.cultuurspoorbest.nl of via een mail naar receptie@cultuurspoorbest.nl

Gratis cursus

In september volgt een gratis minicursus coderen en programmeren op vier woensdagmiddagen. Er is keuze uit twee programma’s:

1. OZOBOT – voor kinderen uit groep 3, 4 en 5. Deze kleine vriendelijke robot brengt vanaf groep 3 leven in de wetenschap en technieklessen. Ozobot is ’s werelds kleinste programmeerbare robot. Met behulp van speciale stiften programmeer je deze robot met verschillende kleurcodes. Jonge kinderen zetten zo de eerste stappen in de wereld van het programmeren en coderen.

2. DASH&DOT – voor kinderen uit groep 6, 7 en 8. Je kunt dan de twee robotjes diverse opdrachten uit laten voeren, ze laten voetballen, muziek maken en racen tegen elkaar.

Voorpagina hhBest