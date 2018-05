Het vertrek van wethouders, meestal als gevolg van nieuwe machtsverhoudingen in de gemeenten, kan nogal in de papieren lopen. Dit geldt in sterke mate voor Best, waar ‘n jaar geleden een PvdA-wethouder werd vervangen en vanavond drie van de vier wethouders plaats ruimen voor anderen.

Op vragen van onze kant, deelt een woordvoerder van de gemeente Best het volgende mee:

In de bezoldigingstabel bij het Rechtspositiebesluit wethouders respectievelijk burgemeesters liggen de bedragen vast. De hoogte van de bezoldiging is afhankelijk van de grootte van de gemeente en onderverdeeld in grootteklassen. De bedragen voor 2018 staan in de volgende circulaire van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG):

https://vng.nl/files/vng/circulaire-bzk-vergoeding-politieke-ambtsdragers-gemeenten.pdf (downloadbaar).

Een eventueel wachtgeld stopt bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Dat is in 2018 nog niet aan de orde voor ex-PvdA-wethouder Bert van Drunen, die in maart 2017 aftrad om privéredenen en in mei werd vervangen door Annechien Wijnands Zij neemt nu ook afscheid.

In Best fungeert momenteel een waarnemend burgemeester (Hans Ubachs) en is de procedure in gang gezet voor de benoeming van een opvolger van Anton van Aert. Die was burgemeester sinds september 2012, meldde zich ziek toen was gebleken dat hij niet had voldaan aan de wettelijke voorwaarde, zich als ingezetene van Best te laten registreren en maakt zijn ambtstermijn in verband met de ‘gewenste continuïteit van bestuur’ niet af.

Het nieuwe college – Voorpagina hhBest