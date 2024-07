Peter Stiekema

aten we het eens over de aanstaande verkiezingen in de Verenigde Staten hebben. De VS vormen een groot land met ongeveer 335 miljoen inwoners. Een van hen moet de nieuwe Amerikaanse president worden. Er zijn twee kandidaten: de onder meer voor verkrachting veroordeelde Donald Trump, die vindt dat de VS uit de NAVO moeten stappen en de nagenoeg demente bejaarde Joe Biden.

Je zou toch verwachten dat zo’n groot land toch iets geschiktere kandidaten voor een dergelijke belangrijke wereldfunctie zou kunnen leveren dan dit duo Koek en Zopie. Belangrijkste politieke uitspraak van Donald Trump: ‘Grab them by the Pussy’. terwijl Joe Biden in de Oekraïense president Zelensky toch echt Vladimir Poetin meende te herkennen.,

Joe Biden hoopte donderdagavond met zijn eerste solopersconferentie in maanden de twijfels over zijn fitheid weg te nemen, maar hij versprak zich al voor de tweede keer die dag. De Amerikaanse president verwarde zijn vicepresident Kamala Harris met zijn rivaal Donald Trump. Eerder op de dag haalde hij de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en diens vijand, de Russische president Vladimir Poetin, al door elkaar. Biden maakte zijn tweede blunder van de dag na afloop van de NAVO-top in Washington.

Vooraanstaande democraten hebben inmiddels een beroep gedaan op Biden om zijn kandidatuur in te trekken, maar die lijkt daar nog niet veel voor te voelen, ondanks zijn meest recente blunder. Het debat met Trump was daarvoor ook al een grandioze mislukking.

Misschien moeten de Democraten het zoeken bij de toch redelijk ingewerkte vice-president Harris, een getinte vrouw, die met name uit die groepen nog veel kiezers zou kunnen trekken. Wellicht is het nog beter om te denken aan de charismatische minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken, die een steeds grotere steun binnen de Democraten lijkt te verdienen.

Bij de Republikeinen is Trump echter duidelijk de enige kandidaat, die op onwaarschijnlijk veel steun van een groot deel van de bevolking van de VS lijkt te kunnen rekenen. De term ‘onwaarschijnlijk’ gebruik ik vooral om duidelijk te maken dat Donald Trump zoveel onwettigs heeft uitgevreten, dat hij best als een gestoorde misdadiger mag worden bestempeld. Onbegrijpelijk dat hij desondanks zoveel steun krijgt maar wellicht is er nog hoop. Er zijn immers vaker potentiële presidentskandidaten (Bobby Kennedy) en echte presidenten (Abraham Lincoln en John Kennedy) vermoord in dit land met de grootste wapendichtheid ter wereld. Hoe dan ook, de hele wereld kijkt met angst en beven toe wie de volgende president van de VS wordt. En Poetin wacht hoopvol op de verkiezing van Donald Trump om de chaos compleet te maken.

