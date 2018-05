De toekomstige wethouders van Best. Van links af: Rik Dijkhoff, VVD (Foto Michiel Wasmus), Wilma van der Rijt, CDA (Foto Fred de Werdt), Marc van Schuppen, Best Open (Foto Michiel Wasmus) en Stan van der Heijden, Jongerenpartij JO (Foto Rob Snellen). Alleen Van Schuppen stamt uit het vorige college.

Het college van b en w in de gemeente Best zal op dinsdag 22 mei voor driekwart worden vernieuwd. Zie fotobijschrift. In de dan te houden raadsvergadering vinden benoeming en installatie plaats. Er is een coalitie-akkoord bereikt, maar daarvan zijn op dit moment nog geen details bekend, behalve dat waarnemend burgemeester Hans Ubachs zich in een uitzending van Hart van Nederland (SBS6) heeft laten ontvallen dat het felomstreden afvalbeleid van Best daarin als onderwerp is opgenomen.

In een persbericht van de gemeente Best stellen de gekandideerde wethouders zich als volgt voor:

Rik Dijkhoff (VVD)

Ik ben Rik Dijkhoff, 59 jaar, geboren in Eindhoven en getrouwd met Petra. We hebben 3 zonen en 3 schoondochters en zijn de trotse grootouders van een kleindochter en een tweede kleindochter is op komst.

Mijn loopbaan heb ik binnen Defensie doorlopen. Ruim 40 jaar in uiteenlopende functies, waarbij leidinggeven, teamvorming en kameraadschap belangrijke aspecten zijn. Als militair heb ik commandantenfuncties afgewisseld met functies als personeelsofficier. Na mijn diensttijd ben ik werkzaam geweest op gebied van advisering, coaching en (salaris) administratie in het MKB met mijn eigen bedrijf.

Na inzet voor vrede en veiligheid heb ik besloten om me in te zetten voor onze lokale gemeenschap en ben ik in 2013 burgerlid geworden in Best.

Aansluitend ben ik 4 jaar raadslid en fractievoorzitter geweest voor de lokale VVD in Best. Dit heb ik met erg veel plezier gedaan en mijn ervaring bij defensie sluit hier goed bij aan. Het liberalisme is naar mijn overtuiging een goede basis om onze gemeenschap vorm te geven. Nemen van je verantwoordelijkheid, maken van eigen keuzen, respect voor elkaar en zorgen voor diegenen die dit nodig hebben, zijn hierin voor mij belangrijke punten. Om dit te bereiken is het nodig om samen te werken, gesprekken met elkaar aan te gaan en elkaar in de ogen te kijken.

Wilma van der Rijt (CDA)

Mijn naam is Wilma van der Rijt en ik ben geboren in Heeze op 3 februari 1960. Ik ben getrouwd en wij zijn de trotse ouders van twee zonen, een (schoon)dochter en een kleinzoon.

Na mijn middelbare opleiding heb ik de hbo-opleiding Jeugdwelzijnswerk met goed gevolg afgerond. Na een aantal jaren in de welzijnszorg gewerkt te hebben ben ik naar het bedrijfsleven overgestapt. Ik houd me al lange tijd actief bezig met politiek, iets wat staat voor je actief inzetten voor het maatschappelijk belang. Mijn interesse ligt vooral midden in de samenleving. De politieke uitgangspunten van het CDA passen bij mij. Ik draag deze ook actief uit. Ik ben in Heeze Leende 11 jaar raadslid geweest. Binnen het CDA ben ik op verschillende functies bestuurlijk actief (geweest), zowel lokaal als provinciaal als landelijk.

Van 2010 tot 2018 ben ik wethouder/ locoburgemeester in de gemeente Heeze Leende. Mijn portefeuille bevat uiteenlopende werkterreinen, van sociale zaken en de transities Jeugdzorg WMO en de invoering van de participatiewet tot ruimtelijke ordening, milieu, Wabo, bouw- & woningtoezicht, reconstructie, volkshuisvesting, economische zaken en financiën. Ook heb ik veel projectmatig gewerkt. Politiek actief zijn is fantastisch en ik hoop dat ik in de gelegenheid ben dit nog vele jaren in de gemeente Best te mogen voortzetten.

Mocht u meer over mij willen weten, bel of mail me dan zal ik persoonlijk uw vragen beantwoorden. Ik ga graag met u in gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee.

Marc van Schuppen (Best Open)

Ik ben Marc van Schuppen, geboren in 1956 in Vlaardingen. Achtereenvolgens heb ik gewoond in Rijswijk, Eindhoven, Amsterdam, Den Haag, Dommelen en sinds 1986 in Best. Ik ben getrouwd met Cécile en heb twee kinderen, Bart en Evi, die inmiddels het huis uit zijn. Na mijn studie bedrijfskunde aan de TUE en de diensttijd bij de luchtmacht ben ik in 1985 begonnen aan mijn arbeidzame leven, bij de componentendivisie van Philips. In 1991 ben ik overgestapt naar een papierverwerkend bedrijf in ’s-Hertogenbosch. Dit bedrijf is in 2009 failliet gegaan waarna ik, via een detacheringsorganisatie, heb gewerkt bij de gemeente Tilburg en de gemeente Oisterwijk. In 2014 ben ik tot wethouder benoemd in Best met als aandachtsgebied het ruimtelijk domein.

Mijn politieke activiteiten zijn voortgekomen uit mijn betrokkenheid met Best. Eind 1997, vanaf de oprichting van Best Open, ben ik actief in de lokale politiek. In 1998 kwam ik in de gemeenteraad. Na twee raadsperiodes ben ik gestopt als raadslid en toegetreden tot het bestuur van Best Open. In september 2009 ben ik weer in de raad gekomen vanwege het vertrek van een zittend raadslid. Aansluitend heb ik van 2010 tot 2014 in de raad gezeten.

Als je iets wilt veranderen kan je niet langs de kant blijven staan. Ik wil bereiken dat besluiten, die de bewoners raken, ook worden genomen in samenspraak met die bewoners.

Stan van der Heijden (JO)

Mijn naam is Stan van der Heijden, ik ben in 1969 in Drunen geboren. Al in 1971 verhuisd naar Best waar ik opgroeide in Naastenbest. Velen uit Best zullen me nog kennen uit de tijd dat ik werkzaam was bij Café Manus. Met mijn vrouw Kim en jonge zoontjes Ravi en Ziggy woon ik inmiddels in ’s-Hertogenbosch. Onze naaste familie woont in Best en we hebben er veel vrienden, dus zijn we altijd bij Best betrokken gebleven. Bij Jongerenpartij JO ben ik sinds begin jaren ’90 actief. Ook vanuit Den Bosch was ik steeds verkiesbaar voor de raad, zij het als lijstduwer.

In 2004 ben ik werk gaan combineren met een studie Sociale Geografie. Ik rondde de Bachelor af aan de Universiteit Utrecht en de Masteropleiding aan de Universiteit van Amsterdam.

Na die studie ben ik gaan werken als redacteur. Aanvankelijk als freelancer, op dit moment ben ik Social media redacteur bij de Belastingdienst in Utrecht. Daar droeg ik – vanaf het prille begin tijdens de pilot in Eindhoven – bij aan de ontwikkeling van de Belastingdienst en de Douane tot koplopers op het gebied van social media bij de overheid. Vrije tijd? Die besteed ik graag aan muziek, reizen, mountainbike, museumbezoek en (pub)quizzen.

Het liefst zie ik zo min mogelijk afstand tussen Bestenaren en de gemeentepolitiek. Goede communicatie heeft daarbij hoge prioriteit. Draagvlak ontstaat door beleidskeuzes en de gevolgen daarvan goed uit te leggen. En andersom: door te luisteren naar signalen van inwoners en hen in een vroeg stadium bij relevante ontwikkelingen te betrekken. Er zijn op dit vlak al goede initiatieven genomen. Graag ga ik verder op die ingeslagen weg.

Concept Portefeuilleverdeling (wordt in eerste collegevergadering vastgesteld).

Hans Ubachs, waarnemend burgemeester – 1 vte

Algehele (beleids)coördinatie

Bestuurlijke aangelegenheden

Representatie en Externe Betrekkingen

Communicatie en Voorlichting

Personeel en Organisatie

Intergemeentelijke Samenwerking

Openbare Orde en Integrale Veiligheid

Handhaving

Evenementen en Horeca

Rik Dijkhoff, wethouder – 0,75 vte

(1e Loco – waarnemer van Marc van Schuppen)

Financiën

Belastingen en Subsidies

Planning en Control

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid

Openbare ruimte

Ondergrondse infrastructuur en Openbare verlichting

Duurzaamheid en Afval(beleid)

Sport

Cultuur

Markt en Kermis

Mobiliteit, Verkeer en Vervoer

Wilma van der Rijt, wethouder – 0,75 vte

(2e Loco – waarnemer van Stan van der Heijden)

Wet maatschappelijke ondersteuning

Jeugd- en jongeren

Onderwijs, Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk

Welzijn, Volksgezondheid en Zorg

Armoedebeleid

Marc van Schuppen, wethouder – 0,75 vte

(3de Loco – waarnemer van Rik Dijkhoff)

Ruimtelijke Ontwikkeling

Woonbeleid

Vergunningen

Grondbeleid

Bouw- en woningtoezicht

Cultureel Erfgoed

Gemeentelijk Vastgoed

Integraal Waterbeheer

Milieubeleid

Stan van der Heijden, wethouder – 0,75 vte

(4de Loco – waarnemer van Wilma van der Rijt)

Economie en Arbeidsmarkt

Sociale Werkvoorziening

Participatie, Werk en Inkomen

Bewonersparticipatie/Integrale wijkontwikkeling

Kunst

Dienstverlening (inclusief Informatievoorziening en Automatisering)

Vermindering regeldruk

Toerisme en Recreatie

