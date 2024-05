De aanhoudende regens blijven de eiken langs het Heikantpad in Best teisteren. (Archieffoto)

Er is reden tot enige ongerustheid over de toestand van de eiken (mogelijk meer dan een eeuw oud) langs het Heikantpad in de omgeving van winkelcentrum Heivelden. Daar liggen door scholieren, bezoekers van de winkels en wandelaars veel gebruikte fiets- en voetpaden.

De eiken staan het laatste halfjaar door de overvloedige regenval bijna constant in het water, terwijl met name het voetpad regelmatig door overstroming onbegaanbaar is. Ter plaatse is geen afvoer naar de riolering.

Door deskundigen is een en andermaal bevestigd dat teveel water de wortels van de eiken aantast. De bomen staan nu helemaal in blad, wat bij stormweer (rukwinden) tot gevolg kan hebben dat ze omvallen.

‘Nog geen zorgen’

Een woordvoerder van de gemeente Best gaf desgevraagd de volgende reactie:

De sloot waar de eiken aan staan, stonden afgelopen winter en (vroege) voorjaar periodiek met hun voet onder water, maar er zijn tussendoor ook perioden geweest dat de sloot vrijwel of geheel leeg was. Een sloot heeft immers een waterafvoerende dan wel versneld waterinfiltrerende functie. De bodem is natuurlijk afgelopen periode wel verzadigd geraakt met water waardoor waterafvoer en -infiltratie minder snel verloopt.

We controleren alle bomen in Best eens per vier jaar. Dit najaar zijn de wijken Heivelden en Heuveleind weer aan de beurt. Als we de indruk hebben dat bepaalde bomen op bepaalde locaties lijden door het vele regenwater, dan houden we dat uiteraard in de gaten en dan kan het zijn dat bomen regelmatiger (jaarlijks) worden gecontroleerd voor een bepaalde periode. Het is niet zo, als daar als sprake van is, dat boomwortels van één op andere moment wegrotten en een direct gevaar vormen. Dat is een geleidelijk proces en laat zich ook goed zien aan de bladbezetting in de bomen. Op dit moment hebben we geen extra zorg over de eiken langs de Heikantweg.