Voorafgaand aan de wethoudersverkiezing, overeenkomstig de voordrachten van de meerderheidspartijen, plaatste de oppositie, in het bijzonder D66, vanavond enkele kritische kanttekeningen. Om te beginnen vindt zij dat met drie, in plaats van vier wethouders had kunnen worden volstaan.

Verder constateerde D66 dat ‘de acteurs nu bekend zijn, maar dat er nog geen stuk is om te spelen’. Dat slaat op het feit dat er – in weerwil van de suggestie die door ‘n enkel medium is gedaan – nog geen sprake is van een raadsbreed beleidsakkoord.

‘Hoe zal dit stuk aflopen in Best,’ vroeg fractievoorzitter Klaas Jan van Hees zich af. Kritiek had Van Hees ook op het gegeven, dat de grootste partij, de VVD, de moeilijke sociale paragraaf over laat aan het CDA.

Formateur John Verheijen (VVD) antwoordde, dat hij zich niet geroepen voelde tot het doen van mededelingen uit wat nog vertrouwelijke gesprekken zijn en nodigde D66 uit, daaraan deel te nemen.