Annechien Wijnands uit Eindhoven is vanavond met 18 stemmen voor en 1 blanco benoemd tot wethouder van de gemeente Best met de portefeuille van o.m. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), jeugd- en jongeren, onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk, welzijn, volksgezondheid, zorg en armoedebeleid. Wijnands (PvdA), die er voor zorgt dat de man-vrouw-verdeling in het Bestse college nu fifty fifty is, volgt Bert van Drunen op, die onlangs in verband met een liefdesrelatie met een collega, zijn functie heeft neergelegd. Aan de verkiezing gingen kritische vragen vooraf van Leo Bisschops (Lokaal Best, oppositie).

Annechien Wijnands. Foto gemeente Best.