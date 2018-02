Gezien in een etalage aan de Oirschotseweg in Best.

Mag ik je kussen? Een vraag die in 1908 of daaromtrent nog wel werd gesteld. Niks MeToo. Zei mijn moeder toen al – ik vermeldde het al eens in een andere context – tegen de jongen die hem stelde: ‘Zoiets vraag je niet, dat doe je gewoon.’

Voorpagina hhBest