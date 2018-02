Peter Stiekema

azeker, ik heb vroeger ook gerookt. Het begon als kind met chocoladesigaretten die we vlak voor Sinterklaas, keurig verpakt in een echt lijkend merkdoosje, in onze schoen vonden. Tegen de tijd dat we tien waren staken we een schoenveter in brand, die in een wit papiertje was gewikkeld, zodat daar echte rook uitkwam. Het stonk verschrikkelijk. Toen ik een jaar of 13 was kocht ik mijn eerste pakje Caballero. Ik geloof dat die destijds 1,25 gulden per verpakking van 25 stuks kostte. Maar eigenlijk vond ik roken niet zo lekker. Later, aangeland in de hogere klassen van de HBS, rookte ik pijp met van die zoete toffeetabak, die wel lekker rook, maar niet als zodanig smaakte. Ik kreeg met pijp en al wel een intellectueel uiterlijk, vond ik zelf. Medescholieren en vooral docenten dachten daar anders over.

Niet lang daarna ben ik met roken helemaal gestopt. Al in de jaren 60 werden we, ook op de scholen, heel nadrukkelijk gewaarschuwd voor de gevaren van het roken. Je kreeg er kanker van. Ik herinner me nog dat we, ik dacht in 1967, in de klassen een 45 toerenplaatje ten geschenke kregen, vervaardigd van slap plastic, waarop gewezen werd op het dodelijke karakter van de hobby roken. En nu anno 2018 gaan zwaar verslaafde rokers met hulp van advocaten de sigarettenindustrie juridisch aanpakken. Mr. Bernadette Ficq voorop, met in haar kielzog een aantal ziekenhuizen. Ficq is zelf 34 jaar verslaafd geweest zei ze donderdagavond bij DWDD en ex-verslaafden zijn meestal de fanatiekste bestrijders van hun voormalige kwaal.

In de VS hebben dergelijke processen al enorme schadevergoedingen opgeleverd en dat zal hier ook wel de bedoeling zijn. Ik vind dat eigenlijk vreemd. Als je verslaafd bent aan allerlei kwalijke stoffen (sigaretten, drugs, alcohol, suiker, lachgas) dan is dat toch je eigen keuze. Daar moet je toch de slimme reclamecampagnes van de rook en drankenindustrie niet de schuld van geven. Je hebt toch nog hersens van jezelf gekregen, hoewel ik daar bij veel mensen behoorlijk aan begin te twijfelen. Stop dan gewoon, of ga naar een verslavingskliniek

Persoonlijk ben ik ook verslaafd. Aan suiker bijvoorbeeld. Chocolade, Engelse drop, toffees, je kon me er voor wakker maken. Maar ook aan bitterballen, kroketten en frikadellen. Met het voorbeeld van de fanatieke rokers voor ogen is er een dikke kans dat ik nu de zoetwarenindustrie te grazen ga nemen of Cora van Mora lastig ga vallen. Nog even een advocaat in de arm nemen en een te goeder naam en faam bekendstaande kliniek en we gaan er voor.

En dan heb ik nog niet gehad over de alcohol, waar ik ook een groot liefhebber van ben. Toen ik vorige week, voor mijn jaarlijkse controle weer bij de praktijkondersteuner van mijn huisarts diende te verschijnen, kreeg ik meteen een vraag over de hoeveelheid alcohol die ik per dag nuttigde. ‘Ongeveer het equivalent van een fles wijn’, antwoordde ik, min of meer naar waarheid. Maar van een drank met de naam ‘equivalent’ had ze nog nooit gehoord. Wijn van de noordhelling van de Mont Blanc, zei ik gevat, spreek uit E-kie-va-lan. Ze lachte zuinigjes. Maar nu ik er over nadenk: ook de fabrikanten van grappa, cognac, Grimbergen, Duvel, Berenburg en diverse wijnproducenten kunnen hun borst natmaken. En de minister van Financiën, niet te vergeten. Die gaat heel wat aan accijnzen missen, als ik stop. Inderdaad, als ik stop. Met welke belastingverhoging gaat hij dat verlies nu compenseren?

