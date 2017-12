oen mijn vader in de jaren dertig van de vorige eeuw samen met een paar landgenoten – Italianen dus – op de bouwplaats kwam (hij was terrazziere, terrazzo-werker) droeg hij en droegen zij een gleufhoed. Nee, geen Borsalino, die was ook in die tijd veel te duur. Maar je ziet het ook op de foto’s van menigten in de jaren dertig in Italië: vrijwel iedereen had een hoed op. Ja, ik weet het, er was natuurlijk ook menige hoerapet van het fascisme bij, maar daar heb ik het nu niet over.

Mijn vader had een zekere onverstoorbaarheid en het gesmaal van de Hollandse collega’s op de bouwplaats dat een hoed voor héren was en dat arbeiders de nederige pet op hadden en zo nodig ook wisten (ondersteboven) op te houden, daar trok hij zich niet veel van aan. (Op de foto staat hij met pijp en drie andere onverschrokken Italiaanse bouwvakkers met hoeden.)

Meer op SanteLOGie – Voorpagina hhBest