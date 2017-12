Peter Stiekema

inds een paar jaar gaat het een beetje beter met de economie. De regering kraait victorie. Ook voor de volgende twee jaren ziet het er, volgens het kabinet althans, rooskleurig uit. De economie gaat er jaarlijks twee procent op vooruit. Zolang het duurt. Met de Brexit is in deze cijfers geen rekening gehouden, evenmin als met eventuele oorlogen in het Midden-Oosten en rond Korea en rare besluiten van VS-president Trump.

Toen het nieuwe kabinet Rutte een paar maanden geleden aantrad werd de burgers meer geld in de portemonnee beloofd, via allerlei belastingverlagingen. Daar lijkt nu weinig van terecht te komen. Gepensioneerden en mensen met een uitkering gaan er per maand netto 7,5 euro op vooruit. Dit bedrag wordt echter opgeslokt door hogere huren, de btw-verhoging (laag tarief voor o.m. voeding van zes naar negen procent), gemeentelijke lasten en de forse verhoging van de kosten van energie. Deskundigen hebben berekend dat een gemiddeld gezin volgend jaar 110 euro meer voor gas en elektriciteit kwijt is dan in 2017. Ondanks een verzoek van diverse media (met een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur) wil het ministerie van Economische Zaken daarover geen mededelingen doen. Gevreesd wordt dat ook in de jaren 2019, 2020 en 2021 de energiekosten met ongeveer dezelfde bedragen gaan stijgen. Geen wonder dat er dus in de diverse huizen in steden en dorpen steeds meer met houtkachels en allesbranders wordt gestookt. Met alle CO2-vervuiling van dien. Vooral in allesbranders wordt, het woord zegt het al, van alles verbrand, zoals plastic tuinstoelen, oude tapijten en het kunstbeen van een overleden grootmoeder.

Het zal dan ook wel niet lang duren voor er een verbod op dit soort kachels komt, of een hoge belastingaanslag voor de nu nog gelukkige bezitter. Ik kan me voorstellen dat er zoiets als een kachel-Gestapo wordt opgericht, die al snuffelend aan deuren en glurend door ramen overtreders zal gaan betrappen. Dat lijkt me minister Wiebes van EZ wel toevertrouwd.

Voor velen zal het kabinetsbeleid in de huishoudportemonnee niet veel opleveren. In dat licht moet denk ik ook de oproep gezien worden van directeur Van Geest van het Centraal Planbureau aan de werkgevers om de salarissen fors te verhogen, met zo’n drie procent per jaar. Ook de ministers Koolmees van Sociale Zaken en Hoekstra van Financiën riepen iets soortgelijks uit. Andermans geld laat zich gemakkelijk uitgeven.

Beiden wezen erop dat de werkloosheid verder daalt en dat daardoor de arbeidsmarkt krapper wordt. Dat is vaak een aanwijzing voor hogere salarissen. Dat lijkt me een typisch geval van wishfull thinking. Van het kabinet hoef je weinig te verwachten dus lossen de werkgevers het maar op. Maar met de bedrijven gaat het pas een paar jaar een beetje beter. En de toekomst is ongewis, ongeveer even onzeker als het beleid van dit kabinet.

Volgens Koolmees en Hoekstra is het goed als de burgers en gezinnen voelen dat het echt beter gaat met de economie. Van het regeringsbeleid op dit terrein hoeft niemand iets te verwachten. Hooguit nieuwe belastingen. Nederland, belastingparadijs. Voor buitenlandse bedrijven ja, maar niet voor de eigen burgers.

