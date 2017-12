et gaat goed met Nederland, je kunt geen communicatiemedium opslaan of aanzetten respectievelijk, of het wordt in je oren getoeterd dat de verwachte groei zoveel procent is, dat de maatregelen van het nieuwe kabinet dat allemaal nog veel rooskleuriger maken, zoals de verlaging met tachtig euro van de uitkeringen van deels gehandicapte jongeren, het verstrengen van de criteria voor huursubsidie en het verstrekken van 1,4 miljard belastingvoordeel aan de in het buitenland wonende aandeelhouders van in Nederland gevestigde bedrijven.

Meer op SanteLOGie – Voorpagina hhBest