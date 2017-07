at is er toch aan de hand in Den Haag? Ligt het er aan dat ik er al zeker een jaar niet ben geweest?

Bijvoorbeeld deze: ineens zien de onderhandelaars van de vier partijen die een regering denken te kunnen vormen, plus de informateur, er allemaal uit of ze het Jan de Witthuis gaan eh, witten. Het kan niet anders dan afgesproken werk zijn, ik stel me zo voor dat Buma en Segers nog snel zijn binnengewipt bij de Foot Locker voor een paar gympen, of zijn die schuiten inmiddels de kinderschoenen ontwassen en lopen de mensen tegenwoordig, met name als ze een kabinet gaan formeren, natúúrlijk op gymschoenen?

