Geen verwijzing aan de Oirschotseweg in Best naar een openbaar toilet, maar naar het winkelcentrum Heivelden. Hiermee is tevens het smokkelen van personenauto’s op de vrije busbaan verklaard. De ontsluitingsweg maakt namelijk een wijde bocht door de wijk. De omleiding is nodig in verband met werkzaamheden aan en afsluiting van de Ringweg.

Voorpagina hhBest