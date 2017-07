Mooi toch? Zo’n overlijdensadvertentie (ED, 8/7) zie je zelden meer. Als heerlijkheid heeft Heeze, Leende en Zesgehuchten natuurlijk al meer dan twee eeuwen afgedaan, maar H.N.C. baron Van Tuyll van Serooskerken mocht de titel nog dragen. Tenslotte bewoonde hij ook nog het van zijn oom Samuel geërfde kasteel van Heeze, waarvan de complete achttiende-eeuwse inrichting, inclusief schitterende gobelins en een in de marmeren vloer gebouwd bad, bewaard is gebleven.

Baron Van Tuyll, een statige figuur, vond studie (hij was jurist en kunsthistoricus) en zelfprestatie belangrijker dan zijn adellijke afstamming, zo liet hij vorig jaar weten in een interview in het Eindhovens Dagblad, ter gelegenheid van zijn 100e verjaardag.

Zelf had ik, ergens in de jaren zestig, het genoegen, persoonlijk door de baron in zijn kasteel te worden rondgeleid, toen hij had besloten het regelmatig voor het publiek open te stellen. Restauratie en onderhoud kostten heel veel, en nòg. Tegenwoordig wordt het rijksmonument beheerd door een stichting, die het ook aanbiedt voor het houden van evenementen.

Het jongste en grootste gedeelte van Kasteel Heeze is ontworpen door de vermaarde bouwmeester Pieter Post (1608-1669), die onder meer ook Huis ten Bosch en het stadhuis van Maastricht op zijn naam kon schrijven.

Baron Van Tuyll was goed op de hoogte van de voorgeschiedenis van zijn woonst. Zo wist hij dat het kasteel een tijdje bezit is geweest van de Franse baron Paul-Henri d’Holbach, die behoorde tot de kring van encyclopedisten rond Diderot. d’Hollbach schonk de parochiekerk van Heeze kostbare misgewaden, die daar nog steeds worden bewaard.

Wie heeft er nog meer op Kasteel Heeze gelogeerd? Isabella Agneta Elisabeth van Tuyll van Serooskerken, beter bekend als de internationaal befaamde schrijfster en feministe avant la lettre Belle van Zuylen. Gehoord van de nu overleden kasteelheer, als ik me goed herinner bij een portret van haar in een van de salons.

Voorpagina hhBest