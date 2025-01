ie Golf van Amerika, hoe raar is dit? Helemaal niet raar, zo lang de VS niet eenzijdig de in de hele wereld gebruikelijke territoriale grenzen gaat veranderen.

Het wemelt van de naamsverwarring in de wereld. Ik zie in de Duitse krant die ik lees dat president Zelenski van Oekraïne daarin wordt aangeduid als Selenskiy (omdat de oorspronkelijke z in het Duits wordt uitgesproken als ts); de Volkskrant meldt vandaag trots te hebben ontdekt dat de Engelse havenstad Plymouth door Nederlanders ooit Pleimuiden werd genoemd – bij dat zelfde artikel staat een fout onderschrift bij een prachtige landkaart waar de Mexicaanse president naar wijst: een oude kaart van de huidige Verenigde Staten met daarin de naam… America Mexicana. Zal wel een correctie op komen, voordat Trump stikt in een woede-aanval.

