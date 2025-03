Vervangen van betonnen wegdek in het fietspad langs Beerseweg in Diessen.

De preciese toedracht moet nog worden vastgesteld, maar zaterdagmorgen is een 13-jarige fietser uit Middelbeers op de Beerseweg onder Diessen (gemeente Hilvarenbeek) om het leven gekomen, toen hij door een personenauto werd geschept.

Omdat de krantenverslagen vragen oproepen, zijn we vandaag ter plekke gaan kijken. Het fietspad richting Diessen krijgt gedeeltelijk een nieuw wegdek van beton. In verband daarmee is aangegeven dat fietsers de hoofdrijbaan moeten oversteken om enkele honderden meters gebruik te maken van het tegenover liggende fietspad (richting Middelbeers dus). Ter hoogte van het werk geldt een maximum snelheid van 50 km per uur. Maar het viel ons op dat het desbetreffende verkeersbord aan de Diessense kant ruimschoots achter de aanwijzing tot oversteken aldaar is aangebracht.

De provinciale weg N395, die enkele jaren geleden is gereconstrueerd, is kaarsrecht en verleidt het snelverkeer blijkbaar tot te hard rijden. De kranten spreken van vijf dodelijke ongevallen in de afgelopen jaren.