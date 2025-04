Waarnemend burgemeester op Radio 1 Journaal

Er zijn wel degelijk mensen die vinden dat Best aan zijn (morele) verplichting moet voldoen tot vestiging van een azc. Het gemeentebestuur ziet zich voor de taak geplaatst, een fatsoenlijk gesprek hierover op gang te brengen, dat wil zeggen zonder dat het door tegenstanders wordt overschreeuwd. Dat zei waarnemend burgemeester Rianne Donders-de Leest vanmorgen in het Radio 1 Journaal (npo) naar aanleiding van de rellen, gisteravond, rond een informatiebijeenkomst over dit onderwerp. Voorstanders kregen daarbij niet eens de kans, hun geluid te laten horen. Op aanraden van de politie werd de bijeenkomst voortijdig afgebroken. Mevrouw Donders ontkende het gerucht dat leden van het dagelijks bestuur van de gemeente rechtstreeks zouden zijn bedreigd.

‘Ja, het liep anders dnn we hadden gehoopt,’ zei de burgemeester. Mensen die zich niet hadden gehouden aan de voorwaarde tot aanmelding vooraf, vertoonden volgens haar ‘onacceptabel gedrag’ en gebruikten vooral buiten geweld, waarbij ook vuurwerk werd afgestoken. Donders kwalificeerde het als ‘een bedreigende situatie, zonder dat wij-zelf zijn bedreigd’.

De burgemeester wees er verder op dat de azc’s in de landelijke praktijk weinig of geen problemen opleveren. ‘De vraag is dus, hoe krijgen we hier het goede gesprek op gang dat niet wordt overschreeuwd. Het kan niet zo zijn dat daarmee een “nee” wordt afgedwongen.’