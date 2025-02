De gemeente Best heeft een plek op het oog voor de opvang van 192 asielzoekers gedurende minstens vijf jaar, maar of dat plan doorgaat hangt af van een geschiktheidsonderzoek door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). De uiteindelijke beslissing is een bevoegdheid van B en W, dus niet van de gemeenteraad, wat onder meer betekent dat de inwoners van Best geen inspraak krijgen over de locatiekeuze, wel over de invulling en uitvoering van het asielzoekerscentrum.

De opvang is een verplichting die voortvloeit uit ds landelijke Spreidingswet, waarvan migratie-minister Faber (PVV) heeft bevestigd dat die nog steeds geldig is. De uitgangspunten voor de opvang zijn vorig jaar wel door de Bestse raad vastgesteld. Ze houden in: liefst één centrale locatie, onder meer in verband met de veiligheidsmaatregelen (24 uurs bewaking); niet te dicht bij woonwijken, maar ook niet te ver van voorzieningen; het centrum mag geen belemmering vormen voor woningbouw of uitbreiding van bedrijventerreinen.

‘De gemeente maakt de definitieve locatie bekend zodra uit het vervolgonderzoek van COA blijkt dat deze locatie voldoet aan de eisen om de kwaliteit van de opvang te garanderen. Om vervolgens de direct omwonenden, inwoners en andere betrokkenen nauwkeuriger te kunnen informeren.,’ zo staat op de website van de gemeente Best, waar ook naar meer informatie over het onderwerp wordt verwezen.