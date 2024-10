De gemeenten Best en Oirschot zijn dit jaar begonnen aan voorbereidende besprekingen die moeten leiden tot een fusie. Een proces van jaren, zo is een en andermaal gezegd. Een Oirschotse wethouder noemde 2029 als kortste weg. Vier jaren dus. John Verheijen, voorzitter van de Bestse voorbereidingsgroep, denkt er ongeveer hetzelfde over. Best telt om en nabij de 30.000 inwoners; Oirschot, dat het fusie-idee aankaartte, ca. 19.000. Hoe lang heeft de totstandkoming van de gemeente Meierijstad geduurd? Een veel ingewikkelder proces trouwens, want daar ging het om de samenvoeging van drie gemeenten: Schijndel (23.624 inwoners), Sint-Oedenrode (17.907 inwoners) en Veghel (38.304 inwoners).

We hebben de tijdspanne van het fusieproces Meierijstad opgevraagd bij de griffie in Veghel en kregen de volgende reactie:

‘In 2013 besloten de gemeentebesturen van Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel samen te gaan in de nieuwe gemeente Meierijstad. Vervolgens hebben de raden van deze gemeenten in hun vergadering van 26 maart 2015 een herindelingsadvies als bedoeld in artikel 4 van de Wet algemene regels herindeling (Wet ahri) vastgesteld. Op 1 januari 2017 was Meierijstad een feit.’

Vier jaar dus, na het eerste voornemen van de gemeenten, terwijl de behandeling van het plan in Den Haag kennelijk ongeveer twee jaar vergde.

Gaat het zo in Best/Oirschot, dan staat de inwoners van die gemeenten twee raadsverkiezingen te wachten: de normale in 2026 en die in het jaar voorafgaande aan 2028 of 2029 bij het definitief worden van de fusie. Daarna zal een sollicitatieprocedure worden gestart voor het burgemeesterschap van de nieuwe gemeente. De burgemeester van Best, Hans Ubachs, heeft al te kennen gegeven, de eventuele fusie te zien als het einde van zijn carrière.