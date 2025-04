In een brief aan minister Marjolein Faber van Asiel en Migratie doet de Bestse burgemeester Rianne Donders – de Leest, namens de gemeenteraad en het college van B en W, een dringend beroep op deze minister, haar expliciete steun uit te spreken voor lokale overheden die hun best doen een bijdrage te leveren aan de Spreidingswet asielzoekers ‘Wij doen wat moet en dat verwachten wij ook van u.’

Best vindt dat minister Faber tevens ‘een krachtig en helder signaal’ zou moeten afgeven dat intimidatie en gewelddadigheden jegens publieke ambtsdragers volstrekt onacceptabel zijn en geen plek kunnen hebben binnen een goed functionerende democratische rechtstaat. De burgemeester voegt daar nog aan toe: ‘Dat er parlementariërs zijn die oproepen om naar demonstraties te gaan tegen de komst van een AZC maakt ons kwetsbaar en op onze hoede.’

Met volledige erkenning van het recht op de vrijheid van meningsuiting, wijst mevrouw Donders in het bijzonder op de gewelddadigheden rond een algemene informatiebijeenkomst over de vestiging van een AZC in Best, die tot voortijdige beëindiging van die bijeenkomst heeft geleid.

Nog erger vindt de burgemeester het dat een en ander angst heeft veroorzaakt bij omwonenden van het geplande AZC en andere gasten van de gemeente. ‘Uit de reacties per brief, telefoon en mail van bezoekers is duidelijk dat mensen zich niet durfden uit te spreken — niet over de angst die het gedrag van andere bezoekers opriep, niet over hun vragen of een mogelijk ander standpunt.’

De brief aan Faber eindigt met het uitspreken van de hoop op een positieve reactie van de minister en met: ‘Uiteraard staan wij altijd open voor een gesprek en bent u in Best van harte welkom.’

