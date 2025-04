Peter Stiekema

us de laatste officiële bezoekers van de paus waren JD Vance, voornaamste trawant van president/verkrachter Donald Trump en zijn vrouw. Daar zou ik persoonlijk ook goed ziek van zijn geworden, maar om dan meteen anderhalve dag later te overlijden leek me toch ook weer wat overdreven. Of het tweetal moet wel enorm giftig geweest zijn. Ik denk dat paus Franciscus een behoorlijke paus geweest is. Hij kwam op voor de armen en schafte hij bijvoorbeeld het Vagevuur af, dat tussenstation tussen hemel en hel. En verder was het natuurlijk pappen en nathouden, met die Romeinse Curie als waakhond achter zich.

Zelf werd ik als zes- of zevenjarig jongetje op school met de angst voor het Vagevuur vergiftigd. Je kreeg te horen dat je, hoe goed je ook leefde, na je dood eerst een behoorlijke tijd daar diende te verblijven, soms wel jaren, om je tere zieltje schoon te branden. Daarna kon je naar de hemel vertrekken, waarschijnlijk goed bruin gebakken, om daar aan te zitten aan de tafels met rijst die met zilveren lepels van gouden schalen werd gegeten, terwijl je vol bewondering mocht opkijken naar Jezus en Maria. Of je er ook wat te drinken kreeg meldde het verhaal niet. Laten we eerlijk zijn, in mijn geval was (en is) dat niet onbelangrijk.

Het wachten is dus op een nieuwe paus, de lobby is al begonnen. Waarschijnlijk zal het geen vrijdenker worden maar weer een soort compromisfiguur als Johannes Paulus de Tweede. Het zal ook wel weer een Italiaan worden, want de Curie van Kardinalen zal de drie voorgaande buitenlanders niet al te zeer hebben gewaardeerd, een Pool (Johannes Paulus II), een Duitser (Benedictus, die zelf ontslag nam) en een Argentijn (Franciscus I) Nee dat moet wel een steile Italiaan worden. Ik ben trouwens benieuwd of die het Vagevuur weer zal invoeren om de gelovigen nog wat extra-angst aan te jagen.

