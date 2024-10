e bevrijding van Breda nu 80 jaar geleden door de Eerste Poolse Pantserdivisie onder commando van generaal Stanislaw Maczek –> en de teleurstelling van de Polen die daarop volgde: tijdens de conferentie van Jalta werd hun land, dat in 1939 als eerste door Hitlers horden aangevallen, door Roosevelt en Churchill aan Stalin, dus aan de Sovjets verkwanseld. Om die reden vestigden veel Polen zich in Engeland of ze stichtten een gezin in Breda: een hechte Poolse gemeenschap.

De bijzondere verdienste van Maczek was dat hij de historische binnenstad van Breda voor vernietiging wist te behoeden. Vandaar dat hij later tot ereburger van de stad werd benoemd. Ook is in Breda een museum aan hem en zijn divisie gewijd.

Over de bevrijding van Breda schreef ik een op feiten gebaseerd jeugdverhaal, getiteld ‘Polen, het zijn Polen!’.

Een pdf-versie van dat verhaal is hier te downloaden

