Michael Caine als de oorlogsveteraan Bernard Jordan. Beeld ui de Netflix-film The Great Escaper.

n de uitgebreide publiciteit heette hij The Great Escaper. Want de 90-jarige Britse D-Day-veteraan Bernard Jordan ontsnapte tien jaar geleden ‘s morgens om ‘n uur of zes uit het verzorgingstehuis om op z’n eentje de 70ste herdenking aan de Normandische kust bij te wonen. Hij had de inschrijving voor de groepsreis gemist, zodoende. Naar deze geschiedenis is in 2023 een Brits-Franse film gemaakt, die momenteel te zien is op Netflix.

Het is een ontroerend en zo nu en dan ook komisch verhaal, verfilmd door Oliver Parker. Michael Caine en Glenda Jackson als zijn even hoogbejaarde echtgenote onderscheiden zich met formidabel spel. De herinneringen aan het drama in Normandië en aan het leven van het verliefde stel in 1944 spelen uiteraard een rol. Ook blijkt dat Jordan/Caine in Normandië nog iets te regelen heeft jegens een destijds gesneuvelde maat. Opvallend is ook de solidariteit van de bij de herdenking aanwezige veteranen, met uitingen van diep onderling respect door zowel Britten als Duitsers.

In deze roerige oorlogstijd niet te missen.

