atrick Wiercx, regiogverslaggever van het Eindhovens Dagblad, die ook columns schrijft waarvan ik met plezier kennis neem, is geconfronteerd met het fenomeen (vooralsnog de hype) Artificiële Intelligentie (AI). Zelf blijvend verknocht aan het aloude hand- en hoofdwerk met het notitieblok, zag hij hoe een geluidsopname van een gesprek met een aantal Kempische bestuurders door de computer werd omgezet in wat in theorie een leesbare tekst zou moeten zijn. Het AI-alternatief voor het opschrijfboekje, begrijp ik. Het resultaat was ronduit hilarisch.

Ik citeer Patrick: Vrijwel alle plaatsnamen die in die tekst voorbijkwamen, waren verkeerd gespeld. Zo liggen er in ons gebied Rito (Riethoven), Eervol (Eersel), Reuseldemiere (Reusel-De Mierden), Deun (Deurne), Versum (Vessem), Bergen-Rijken (Bergeijk), Bladeren (Bladel) en Reuven (Reusel). In de uitgetikte zin ‘David Webels weet zelf wel wat nodig is’ sloeg dat op de Weebosch.

Ik ben er zeker van dat Patricks artikel goed in de krant komt, ondanks AI en dankzij zijn vertrouwde handwerk.

