Het is de bedoeling dat Heuveleindseweg e.o., waarvoor het bestemmingsplan momenteel ter inzage ligt op ruimtelijkeplannen.nl een duurzaam wijkje wordt. Het plan voorziet in 9 vrijstaande woningen (waarvan 4 volgens het zogenaamde Ruimte voor Ruimte-principe) en 15 seniorenhuizen. De ontsluiting gebeurt niet via de Heuveleindseweg, maar via de Vliegheuvel (wijk Heuveleind), die daarvoor moet worden verbreed. Het nabijgelegen volkstuincomplex wordt met 25 tuinen uitgebreid.

Twee bestaande bedrijfswoningen van de inmiddels afgebroken nertsenfarm zullen volgens het plan omgevormd worden tot burger woningen.

De 24 nieuwe woningen en ca. 25 volkstuinen vergen, aldus de plantekst, ‘een goede aantakking op bestaande wegen’. Men verwacht een toename van gemotoriseerd verkeer met 233 stuks per werkdag. Parkeren zal voor het overgrote deel op privéterrein moeten plaatsvinden.

Men wil dat het landschap (er is al veel groen) ‘voor iedereen zichtbaar’ zal zijn.

Heuveleindseweg e.o. wordt aardgasvrij; er zal gebruik worden gemaakt van aardwarmte en warmte/koude-opslag. Terwille van de waterbeheersing streeft men naar zomin mogelijk verharding.

De bejaardenwoningen zullen tot stand komen volgens het zogernaamde CPO-principe: het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap is een constructie die ervoor zorgt dat toekomstige bewoners meer invloed hebben op de ontwikkeling van de eigen woning. Toekomstige bewoners organiseren zich in een stichting of vereniging.

