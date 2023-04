et aantal doden in het verkeer is in een jaar tijd met 37 procent gestegen. Opmerkelijke parallel met de geëxplodeerde verkoop van elektrische fietsen – inmiddels zitten er zo’n beetje evenveel mensen op d’n brommerd als in de jaren vijftig van de vorige eeuw, al zijn de brommers inmiddels elektrisch geworden. Ik heb nog nooit cijfers gezien met welk percentage de CO 2 -uitstoot van al die elektrische fietsen is gegroeid (de benodigde stroom wordt immers vooral geproduceerd door gas- en kolencentrales.)

