Peter Stiekema

igenlijk kent de onverkwikkelijke zaak tussen Danny Nelissen en Marijn de Vries alleen maar verliezers. Oud-wielrenner Danny, werkzaam als freelance-analist bij de NOS, is zijn werk kwijt, zijn voornaamste bron van inkomsten. En Marijn de Vries, freelance journaliste en columniste bij vooral NRC en Sporza voelt zich daar toch lichtjes schuldig over. ‘Van mij had hij niet weggemoeten bij de NOS ‘ of woorden van gelijke strekking bezigde de eveneens ex-wielrenster enkele dagen geleden.

Wat is het probleem? In 2016 werkten zowel Nelissen als De Vries bij De Avondetappe van de NOS, een dagelijks tv-programma tijdens de Tour de France met terugblikken op de etappes en interessante reportages. Zij reden samen, soms met iemand erbij, door Frankrijk. Nelissen vertelde dagelijks over zijn succes bij de dames en woorden als ‘neuken’ en ‘lekkere wijven’ werden met enige gretigheid door Nelissen gebezigd. De Vries was daar niet erg van gediend, maar kennelijk was Nelissen voor geen rede vatbaar. Zij klaagde bij de eindredacteur van het programma, maar daar werd niet op in gegaan. Wel werden beiden na de klacht in separate auto’s geplaatst, maar de spanning bleef, zeker als beiden aan de tafel van Dionne de Graaf, presentatrice van De Avondetappe, plaatsnamen. Later diende De Vries een klacht in bij de NOS-bazen, maar daar werd niet op gereageerd. Wel kreeg zij minder werk bij de NOS.

In een column in de NRC van maart dit jaar, schreef Marijn over die affaire, zonder de naam Nelissen te noemen. In die tijd was duidelijk geworden dat er bij de NOS veel mis is, als het om man-vrouw-verhoudingen gaat. Denk maar aan de reden waarom NOS-Sport-presentator Tom Egbers niet meer op het scherm verschijnt. Korte tijd later diende De Vries een officiële klacht in tegen Nelissen, wiens naam toen snel naar buiten glipte. Er waren immers maar vier verslaggevers actief op het gebied van wielrennen. Een rel was ontstaan. Vooral op de site Wielerflits werd flink van Jetje gegeven door voor- en tegenstanders. Er kwamen meer dan honderd reacties binnen op dat forum. Van sommigen lustten de honden geen brood en enkele werden zelfs geheel verwijderd. Want wie wind zaait kan nu eenmaal storm verwachten.

Voor Marijn de Vries bracht dat met zich mee, dat er naar een column van haar werd verwezen, uit 2012 in HP/DeTijd, waarin zij haar liefde verklaarde voor de toenmalige Zwitserse wielrenner Fabian Cancellara onder de titel:’ Lieve, sexy Faab, wat had ik graag in je oor gefluisterd’. Ook verder bevatte de tekst zinnen die er niet om logen. Zij werkte in die tijd voor het programma Holland Sport. Haar collega Wilfried de Jong had destijds een afspraak met Fabian en kwam terug met een foto van Fabian op de massagebank. Of dat nog tot iets geleid heeft weet ik niet. Maar het schrijven van zo’n column is niet verstandig lijkt me, zeker in het licht van de gevolgen die het ook voor De Vries uiteindelijk heeft gekregen. Woke is in deze tijd het grote woord, maar in 2012 had Marijn daar in elk geval nog niet van gehoord of ze had er minder of geen last van. Inderdaad, een onverkwikkelijke zaak, met alleen maar verliezers.