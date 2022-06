Mevrouw Agnes Verheul (84) uit Best verzamelde in haar leven een mooie serie Barbiepoppen. Bovendien haakte ze voor elk eigen kleding. In de zomermaanden (7 juli tot en met 30 augustus) zijn meer dan dertig van deze poppen in de bibliotheek te zien.

Ook in de bieb: Onlangs was weer de Kunstroute Best, met meer dan dertig deelnemende kunstenaars. Tot en met 6 juli is er een overzichts-expositie, met van elke kunstenaar een werk.