e hebt boeren en boeren, zeg ik maar en krijg daar maar eens een speld tussen.

Je hebt er eentje in Oost-Brabant die een beetje scharrelt in kerstbomen maar het liefst, opgetuigd als een lid van een motorclub, rondbanjert en zijn volgelingen ideeën aan de hand doet aangaande in brand steken van hooibalen op de autoweg en het bespuiten met stront van gemeentehuizen en woningen van ministers. Ik houd me maar aan het spreekwoord ‘Wie met stront spuit wordt er mee besmet’.

En je hebt Jo en Monica Schaepkens in Klimmen, Zuid-Limburg, die maar zeven weken per jaar open zijn, want dan rijpen hun 17 soorten kersen en verkopen ze die in de kraam vóór hun bedrijf.

