aatst schreef ik ‘n stukje over Ginneken en wat ik hier maar gemakshalve mijn geboortehuis noem. Dat huis was tot 1942 Brugstraat 2 en na annexatie door Breda Duivelsbruglaan 8. Een zoon van mij ging even googlen en vond bijgaande wat onbeholpen opgestelde advertentie, duidelijk van ver voor de oorlog, van wat wij kenden als ‘Boekhandel Corona’, Brugstraat 16B, tegenover de jeugdherberg.

Tegenwoordig moet je de particuliere boekhandels, zeker in een dorp, met een vergrootglas zoeken. Ginneken was in die tijd, behalve een geliefd vestigingsdorp voor renteniers en gepensioneerden (vooral ex-beroepsofficieren) een populair toeristenoord. Genoeg klandizie dus voor zo’n zaak. En de naam ‘Corona’ was nog niet besmet. Hoewel die ‘leesbibliotheek’… het was nog de tijd van de rooms-katholieke index, een lijst van verboden boeken. Daar had deze boekhandelaar geen boodschap aan. Nou ja, een welkome afwisseling met de kuise parochiebibliotheek, beheerd door twee ouwe vrijsters.