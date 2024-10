Peter Stiekema

k heb gisteren voor het eerst mijn stem uitgebracht tijdens de verkiezingen in Voeren (België), waar mijn Vlaamse vrouw en ik sinds drie jaar wonen. Daar waren zondag, evenals in de rest van België, gemeenteraadsverkiezingen. In Voeren was de keuze beperkt tot slechts twee partijen, namelijk Voerbelangen en RAL (Retour à Liège, oftewel Terug naar Luik).

Zoals de oplettende lezer al zal vermoeden is er in Voeren iets speciaals aan de hand. Voeren is namelijk zowel Franstalig als Nederlandstalig en is een exclave van de Belgische provincie Limburg, even ten zuiden van Nederlands Zuid-Limburg. Er wonen Vlamingen en Walen, die het niet erg met elkaar eens zijn. De Vlamingen willen dat Voeren Vlaams blijft, behorend tot de Vlaamse provincie Limburg. De Franstaligen vinden dat Voeren weer onder de provincie Luik moet gaan vallen, zoals dat tot 1962 het geval was.

In het verleden heeft dat tot vervelende rellen geleid, maar nu is de situatie wat gekalmeerd. Aangezien de stemplicht in Vlaanderen is vervallen was het dus interessant om te zien hoe de verhoudingen nu liggen. Wat dat betreft viel de opkomst in Voeren mee. Met een percentage van 78.7 procent, tegen 93 in 2018, bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen. In ieder geval veel hoger dan in de rest van België, hetgeen de bijzondere betekenis van de verkiezingen aangeeft.

Voerbelangen behaalde 61,2 procent van de stemmen (1,9 procent lager dan in 2018) en RAL 38.8 procent, een winst van 1,9 procent. Dat betekent dat er niets verandert aan de zetelverdeling, namelijk 10 zetels voor Voerbelangen en 5 voor RAL. Met deze stemverhoudingen en zetelverdeling zal het dus nog wel even duren voordat Voeren terug naar Luik gaat – voor zover het gemeentebestuur daar echt iets over heeft te zeggen – en dat lijkt me ook heel verstandig.

Onlangs waren er namelijk flinke overstromingen in sommige dalen van Voeren, die van de Berwijn (in het Frans Berwinne) en de Voer, de beek waar de gemeente naar genoemd is. Die leidden tot veel schade vooral in Moelingen (Mouland) en ’s Gravenvoeren (Fourons le Comte) , de hoofdplaats van Voeren. De problemen werden in no-time opgelost, terwijl in een aantal Waalse gemeenten (zoals Thimister) en in de dalen van Vesdre en Ourthe de rotzooi van de overstromingen van 2021 nog niet eens is opgeruimd. Dan lijkt het me toch een stuk prettiger en vooral ook veiliger wonen in het Vlaamse Voeren.

