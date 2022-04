a, wat nu? Dat het allemaal een idee was van Lilianne Ploumen, om te kappen met de politiek, geloven jullie dat echt? Ze had toch minstens gewoon Kamerlid kunnen blijven maar nee, ze wilde niemand in de weg lopen. Maak dat de kat wijs, zeiden ze bij mij thuis. Ze is eruit gezet, dat is het. Geen succes, dan eruit.

We gaan het de komende tijd wellicht allemaal zien, of juist helemaal niet, maar voor de enige fatsoenlijke partij van Nederland, de Partij van de Arbeid, is het natuurlijk een ramp dat er op de achtergrond altijd een paar partijleden zijn die het beter weten.

