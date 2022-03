De leegstaande school De Schakel aan de Johannes Vermeerstraat in Best is door de gemeente aangewezen als tijdelijke opvanglocatie voor Oekraïnse vluchtelingen.

De gemeente Best heeft de u-vormige leegstaande school De Schakel aan de Johannes Vermeerstraat aangewezen als tijdelijke opvanglocatie voor Oekraïnse vluchtelingen. Dit gebeurt in samenwerking met Woningstichting Thuis; de grond is uiteindelijk bestemd voor woningbouw.

Het is op dit moment nog onduidelijk wanneer en in welke samenstelling (bijvoorbeeld: gezinnen, ouderen of kinderen) de Oekraïense vluchtelingen in Best aankomen. Binnenkort zullen werkzaamheden in en rondom De Schakel plaatsvinden. Hierbij denkt de gemeente aan het plaatsen van toilet- en douchegelegenheden en het inrichten van kamers met meubels.

De gemeente krijgt veel vragen van inwoners en organisaties over het bieden van hulp en het opvangen van Oekraïners

Alle 21 gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant proberen binnen 14 dagen voor 1.000 mensen opvanglocaties te vinden en bruikbaar te maken. Als de gemeenten deze plekken beschikbaar hebben, wordt gekeken naar plek voor nog eens 1.000 mensen. In totaal gaat het dus om opvangplekken voor 2.000 mensen in deze regio, aldus de gemeente Best.

gemeentebest.nl

