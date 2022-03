neens was er een twitterflits: het Ierse lid van het Europees Parlement Clare Daly, socialist, viel tijdens een debat over de Oekraïnecrisis fel uit, waarbij zij herhaaldelijk God aanriep. Uit haar hartenkreet kon ik niet opmaken of ze tegen hulp aan Oekraïense vluchtelingen was, maar hier volgt een letterlijke passage uit haar discours:

Ondertussen in Afghanistan… tienduizenden die op de vlucht zijn; vijf miljoen kinderen kampen met hongersnood; 500% toename van kindhuwelijken; kinderen die worden verkocht om gezinnen te voeden… (ik hoor daar) niets over (in dit debat.)

Mijn god, ze moeten zich afvragen wat hun humanitaire crisis zo onbelangrijk maakt.

