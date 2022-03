Een jongen met eieren op zijn bagagedrager fietst fluitend naar huis als hij getuige is van de beschieting van een auto met bruiloftsgasten. Bij het zien van de dodelijke gevolgen raakt hij zo getraumatiseerd dat hij niet meer kan praten. Beeld uit de beginscène van de meesterlijke Deense film Skygget mit oje (Engels: The shadow in My Eye).

og nooit zijn een oorlog en haar gevolgen zo gedetailleerd op tv te zien geweest als het uitzichtloze drama dat zich momenteel in Oekraïne voltrekt. ‘t Is maar hoe je het ervaart, maar ook al is er na het aanschouwen van al die ellende behoefte aan pure afleiding en ontspanning: de Netflixfilm Skygget mit oje die sinds woensdag is te zien, is een kunstwerk, gemaakt naar de waarheid in WO2.

Kern van het verhaal, verwerkt door regisseur Ole Bornedal, is een ‘vergissingsbombardement’ van de Britten op een nonnenschool in Kopenhagen. De hoofdrollen zijn zodoende weggelegd voor een schare kinderen. Het is op zich een wonder, hoe Bornedal erin slaagt, die jongens en meisjes te inspireren tot ongeëvenaarde acteerprestaties.

De film bevat als onvermijdelijk schokkende scènes (de leeftijdscategorie is daarom 16 jaar), met name die van martelpraktijken van de SD en trawanten, die bovendien proberen hun slachtoffers – verwachtend wat er gaat gebeuren – als menselijk schild te gebruiken.

Intrigerend zijn ook de religieuze interpretaties, kenmerkend voor het tijdsgewricht. Zo kust een jonge non een geüniformeerde collaborateur die ze de duivel noemt en leert hem vervolgens bidden.

Niet te misssen.

