arah Megan Thomas-> tekende niet alleen voor het script, maar vertolkt ook op onnavolgbare wijze de hoofdrol in de twee uur durende Britse oorlogsfilm A Call to Spy (2019), die nu op Netflix te zien is.

Een uitstekende vrouwenfilm, ook in die zin dat in het op de werkelijkheid gebaseerde verhaal de mannenmonden open vallen.

De Amerikaanse Virginia (Megan Thomas), in Europa, o.m. in Frankrijk opgeleid, heeft een na een stom ongeval opgelopen kunstbeen, wat haar er niet van weerhoudt, te streven naar een baan in de diplomatie. De oproep van Winston Churchill, tijdens WO2 in Frankrijk een spionagenetwerk op te bouwen, is bij haar niet aan dovemansoren gezegd en ze krijgt de kans ook nog daar aan mee te doen

Als er in een Frans weiland een vliegtuigje moet landen, om een gewonde parachutist op te pikken en de maquis zegt dat er tien minuten tijd is (willen de Duitsers of de collaborerende politie niet ingrijpen), zegt Virginia ‘vijf minuten’. En het lukt nog ook.

Het wordt haar te heet onder de voeten als de beruchte SS-er Klaus Barbie opduikt en flyers met haar portret verspreidt. Ze strompelt door de besneeuwde Pyreneën naar Spanje en weet via Portugal weer in Londen te raken. Om tot verbazing van haar superieuren vervolgens weer naar Frankrijk te vertrekken en haar werk te hervatten. Ze is een van de weinigen die de hachelijke avonturen overleeft.

Een mooie rol is in deze door Lydia Dean Pilcher geregisseerde film ook weggelegd voor Rahdika Aple als de ‘Indiase’ moslima Noor, die met haar werk als radio-operator de status van Brits ingezetene wil verdienen, maar uiteindelijk in Dachau wordt vermoord.

