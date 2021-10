Het stuk Ringweg waarover het in onderstaand stukje gaat.

et wantrouwen van de burger jegens de rijksoverheid is er niet op vooruit gegaan, sinds er zicht is op voortzetting van de huidige (demissionaire) coalitie. Even in het midden gelaten welke ministers en staatssecretarissen daar in komen te zitten; de animo van geschikte lieden nadert zo ongeveer het nulpunt, hoorde ik vanmorgen via de radio. Het wachten is bijna overal op, in het bijzonder op een bestuurscultuur die de verhouding tussen overheid en kiezer herstelt.

Hoe zit dat laatste eigenlijk bij de lagere overheid, in het bijzonder de gemeenten? Ik heb aanwijzingen dat die ook wel verbetering behoeft. Best interessant hierover na te denken, nu er weer raadsverkiezingen in zicht zijn. Of gaat het straks in de zogenaamde verkiezingsstrijd weer overal en nergens over?

In de tv-rubriek Meldpunt van de EO zag ik een mevrouw, die na verhuizing naar een andere gemeente haar scootmobiel moest inleveren. Een schrikbarend gebrek aan coördinatie, als je mede in aanmerking neemt dat volgens Meldpunt in dit land 770.000 mensen op zo’n vervoermiddel zijn aangewezen.

En in Best, is alles daar botertje tot de boom? Nou, ook daarover heb ik m’n twijfels. Beschik zelfs over een bewijs van achterkamertjespolitiek.

Het is nu precies een jaar geleden dat wethouder Rik Dijkhoff het plan opperde, de bebouwde kom, inclusief maximum snelheid van 50 km, op de Ringweg uit te breiden tussen het spoorviaduct en de aansluitingen op de A2. Dit op dringende wens van de bewoners van onder meer de aangrenzende wijk Salderes, die last hebben van ‘gassende’ automobilisten op dit stuk weg, waar 80 km is toegestaan.

Tot mijn verbazing, ontmoette Dijkhoff geen eenstemmigheid hierover. De politie gaf zelfs te kennen, niet van plan te zijn daar te gaan handhaven. Dus gebeurde er niks. Het voorstel van B en W werd in de raadsvergadering van 2 november 2020 in overleg met het presidium (de fractievoorzitters) zonder verdere toelichting ingetrokken. Achterkamertjespolitiek! Met nu, een jaar later, een Bestse aap uit de mouw: het plan gaat op amendement van D66, gesteund door VVD (inclusief Dijkhoff) en ChristenUnie in de ijskast, in afwachting van een reconstructie van de Ringweg, waarvoor op z’n vroegst in het tweede kwartaal van 2022 een ‘eerste plan’ op tafel komt.

De aanpalende bewoners moeten genoegen nemen met nog minstens ‘n jaar ‘de deur op een kier’ naar de vervulling van een wens die best als tussenoplossing te verwezenlijken is.