ag afgelopen weken twee films op Netflix, gemaakt naar ‘echt gebeurd’ in WO2. De meeste indruk maakte Unbroken van Angela Jolie over een Amerikaanse Olympisch atleet, Louis Zamperini, die in 1943 een crash van een B-24 bommenwerper overleeft en vervolgens in een Japans krijgsgevangenschap door een hel gaat. Ik kon niet achterhalen of Japan in 1929 het Geneefse verdrag over de behandeling van krijgsgevangenen had ondertekend (Duitsland handelde daar in elk geval in grote lijnen wèl naar), maar wat daar in Tokio gebeurde, was qua kwellingen vergelijkbaar met die in de Jappenkampen van het toenmalig Nederlands Indië en die aan de Birma-spoorlijn.

Spectaculair is verder de manier waarop twee van de drie gecrashte maten in (aanvankelijk) twee rubberboten 47 dagen op de oceaan weten te overleven.

The Courageous Heart of Irena Sendler van John Kent Harrison beschrijft de heldenmoed van een maatschappelijk werkster, die het klaarspeelt, liefst 2500 joodse kinderen uit het Getto van Warschau te redden van de transporten naar Auschwitz en Treblinka. Zij geeft hen ‘christelijke’ namen en leert hen het kruisteken maken en het Onze Vader bidden, door de betrokken rabbi’s noodgedwongen geaccepteerd. Iets te veel gezemel van familie en bekenden in deze vaak spannende film. Er waren trouwens ook veel ‘goede Polen’.