De gemeenteraad van Best vergadert sinds 19:30 uur in de aula van het Heerbeeck College. Dat is online te volgen. Aan het begin herdacht de raad staande gedurende 1 minuut in stilte de onlangs overleden oud-wethouder Wout Gloudemans. Eén lid neemt digitaal aan de vergadering deel, wegens verkoudheid.

Bouwplan hoek Hoofdstraat-Spoorweglaan aanvaard

Met alleen de stemmen van D66 tegen, heeft de raad ingestemd met een spectaculair, zo niet grootsteeds, bouwplan voor de hoek Hoofdstraat-Spoorweglaan, een terrein dat al twintig jaar braak ligt en als zodanig een ‘steen des aanstoots’ is in Best. Er komen onder meer 43 woningen, waarvan (gegarandeerd door een aangenomen amendement van het CDA) 13 sociaal, ruimten voor commerciële doeleinden en een parkeerdek. De raadsmeerderheid vindt dat het algemeen belang moet prevaleren en reageerde daarmee op de bezwaren van omwonenden tegen ‘de massaliteit en de hoogte van de nieuwbouw’. D66 had desgevraagd vanavond nog van de architect vernomen dat verlaging van het parkeerdek tot de mogelijkheden behoort. Aan het plan ligt een nieuw bestemmingsplan ten grondslag, dat uiteraard nog goedkeuring vergt van de provincie.