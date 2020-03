Oud-wethouder (2006-2010) Vic Kerkhoff is deze week overleden. Kerkhoff was een bevlogen PvdA-er, die uit de politiek stapte (en later SP-er werd), toen de plaatselijke afdeling hem teleur stelde. Hij bereikte als wethouder dat Best als een van de eerste gemeenten het gescheiden ophalen van plastic (nu PMD) invoerde. Kerkhoff was oorspronkelijk bankmedewerker en heeft zich zijn leven lang ingezet voor de zwemsport. Zijn afscheid zal maandag, in verband met de viruscrisis in kleinst mogelijke kring, plaats vinden. Vic werd 75 jaar.