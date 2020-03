Peter Stiekema

ie de afgelopen maanden NOS Politiek en Het Vragenuurtje op dinsdagmiddag goed heeft gevolgd had ’s mans vertrek al zien aankomen. Minister Bruno Bruins (in de wandelgangen BB genoemd) was onvoldoende geëquipeerd om zijn steeds belangrijkere taak uit te kunnen voeren.

Eerst de problemen met de ziekenhuizen, die gesloten moesten worden (Slotervaart, Lelystad en in de Noordoostpolder) en dan nu het coronavirus.

Brave Bruno blonk uit door gestuntel, gebrabbel, gestamel en maakte maar zelden de indruk zijn zaakjes voor elkaar te hebben, of überhaupt te weten waar hij over sprak. Voor hem was het wekelijkse vragenuurtje een vagevuurtje geworden, waarin hij regelmatig op het rooster werd gelegd.

Op de eerste grote persconferentie over het virus, begin maart, moest Bruins gecorrigeerd worden door RIVM-baas Jaap van Dissel. Hij staarde naar de grond, knikte wat. Dat gebeurde steeds vaker, Bruins heeft moeite met improviseren. Hij gaat dan haperend spreken, laat pauzes vallen of bladert door zijn papieren, zonder daar een antwoord te vinden. En daarna werd zijn optreden steeds beroerder. Met name de Kamerleden van de oppositie legden hem het vuur na aan de schenen. Het zal dan ook geen toeval zijn dat hij woensdag omviel toen Geert Wilders hem kritisch interrumpeerde. Bruins zal ongetwijfeld een aardige, vriendelijke man zijn, maar volkomen ongeschikt voor het harde politiek vak. In feite is Bruins zo licht, dat hij iedere dag met lood in de schoenen naar zijn werk toe moest. Anders zou hij bij lichte tegenwind al zijn weggeblazen.

Minister De Jonge gaat zijn taken nu overnemen. Ik hoop maar dat hij sterke steunzolen in die rare schoenen van hem draagt.

