Op een buurtapp in Best zijn nogal wat klachten geuit over onterecht geachte bekeuringen wegens snelheidsovertredingen op de Willem de Zwijgerweg op 31 januari jl. Naar aanleiding daarvan hebben wij om commentaar gevraagd bij Politie Oost-Brabant.

Woordvoerder Hester Ubbink reageert:

‘Wij zijn op de hoogte van de commotie die is ontstaan naar aanleiding van de verkeerscontrole in Best op 31 januari jl. Het betrof een reguliere controle, onder meer na klachten van wegwerkers over de (veel te) hoge snelheid van automobilisten. Op betreffende locatie gold in verband met wegwerkzaamheden een tijdelijke maximum snelheid van 30 km p/u. Er is de 31e zorgvuldig gekeken of de verkeerscontrole aan alle voorwaarden voldeed. Dat was het geval. Mensen die het er desondanks niet mee eens zijn, kunnen zich wenden tot het CJIB.’

Voorpagina hhBest