Een twitteraar herinnert aan een tweet van 26 juni 2019, waarin de gemeente Best melding maakt van een lopend onderzoek naar een eventuele nieuwe locatie voor de houten fietsbrug over het Wilhelminakanaal tussen de Terraweg en de NCB-weg. De verwachting is dat het hele project (inclusief de aanleg van de brug) uiterlijk eind 2020 klaar is, schreef de gemeente toen.

De gemeente reageert nu: ‘Hopelijk kunnen we hier voor de zomer meer over zeggen. De verwachting is nog steeds dat eind dit jaar er een nieuwe brug ligt.’